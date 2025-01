Sagome bianche con sangue finto: protesta Pro Palestina davanti a Leonardo

Presidio di Potere al Popolo e altri attivisti Pro Pal alla metro Marche e davanti alla sede di Leonardo a Torino. Questa mattina i manifestanti hanno dato il via ad un protesta, in occasione della giornata nazionale di boicottaggio dell'industria bellica.

L'appuntamento era alle 11.30 davanti alla stazione della metropolitana, dove è stato esposto uno striscione con la scritta "Boicottiamo Leonardi e la filiera della guerra complice di Israele. Palestina Libera". Sempre qui sono state collocate le caratteristiche bandiere verde/bianche/nere e distribuiti volantini.

Mini-carro armato

All'ingresso della stazione è stato riprodotto un mini-carro armato con i visi dei Rettori Stefano Geuna, Stefano Corgnati e della ministra Anna Maria Bernini, che è poi stato bruciato.

Sagome bianche con sangue

La protesta si è poi spostata davanti alla sede di Leonardo, dove gli attivisti hanno steso per terra e affissi ai cancelli diverse sagome bianche, schizzate poi di vernice rossa a simboleggiare il sangue. "Le armi prodotte dall'Italia sono complici di oltre 47mila palestinesi uccisi" hanno scritto su Instagram i manifestanti.

Forza Italia: "Commissario per la sicurezza"

Proteste contro cui si scagliano il senatore di Forza Italia Roberto Rosso ed il segretario cittadino di FI Marco Fontana: "Le barbare minacce subite dal ministro Anna Maria Bernini e dai rettori Courgnati e Genua con le loro raffigurazioni bruciate su un carro armato davanti alla sede di Leonardo e l’attacco alla ricerca e ai ricercatori che in quel luogo operano debbono far riflettere la politica locale sulle proprie responsabilità. I soggetti che compiono ormai ogni giorno questi atti sono i medesimi che indirettamente il Comune legittima legalizzando Askatasuna e attaccando lo scudo penale alle forze dell’ordine. Torniamo a lanciare un appello si nomini un commissario straordinario per la sicurezza".