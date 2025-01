A Nichelino alloggi sociali disponibili: chi può presentare domanda e come

In un periodo in cui la crisi economica fa sentire i suoi negativi effetti soprattutto sulla vita delle persone più povere, c'è una crescente domanda di case popolari. Così il Comune di Nichelino si è attivato per dare una risposta a chi vive in una situazione di emergenza abitativa.

Chi può fare domanda

Fino alle ore 12 del 15 aprile è possibile presentare domanda per l’assegnazione in locazione di alloggi sociali disponibili in Città. Possono presentare la domanda coloro che hanno la residenza o prestano attività lavorativa alla data di apertura del bando (15 gennaio 2025), in uno dei Comuni dell’ambito territoriale: Nichelino, Candiolo, None, Vinovo.

I documenti necessari

Tutta la modulistica è scaricabile dal sito della Città di Nichelino. I moduli in formato cartaceo possono invece essere ritirati presso: Palazzo “La Torre” Servizi alla Persona della Città di Nichelino, via del Pascolo 13/A dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 15.30. Il venerdì dalle 8.30 alle 13.00; Palazzo Comunale Piazza Di Vittorio dalle 8.30 alle 16.00 dal lunedì al venerdì; Consorzio CISA 12 sedi di Via Cacciatori n. 21/12 – Piazza Camandona n. 29 – Via del Pascolo n. 28 dalle 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì; Palazzo Camandona ufficio anagrafe dalle 8.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì; presso i comuni dell’ambito territoriale.

Tutte le info utili

Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Casa del Comune di Nichelino tel. 011 6819573.

Per scaricare bando e moduli: https://comune.nichelino.to.it/2025/01/10/bando-per-lassegnazione-in-locazione-di-alloggi-sociali-di-risulta-a-nichelino/