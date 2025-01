Occupazioni abusive e camper in strada, quartieri in rivolta: "Servono progetti"

Proposte, poche, ma in compenso tante (tantissime) lamentele. Per i residenti della Circoscrizione 6, accorsi al centro civico per la commissione a tema rom, i problemi sul territorio restano due: le occupazioni abusive delle case popolari e l’annoso dibattito degli accampamenti di fortuna lungo strade, marciapiedi, piazzole e giardini.

Con tutti i problemi che questo comporta: abbandono di rifiuti, piccoli incendi, minori che girano liberi rischiando a volte di finire sotto un’auto di passaggio. Per non parlare degli atti vandalici e degli screzi di vicinato.

Circoscrizione 6

Gli ultimi sgomberi sono avvenuti nel complesso di via Ghedini 19, dove da fine ottobre sono stati recuperati 7 alloggi. Ne restano ancora occupati due, su un totale di circa 100 unità. Inoltre, nei vicini stabili di via Maddalene 2 e 6 sono stati recuperati altri 2 alloggi. Ma nella stessa zona, il complesso di via Maddalene 30-34 e via Ghedini 12 (condominio, circa 200 alloggi) si contano ancora 10 occupazioni abusive.

Nel complesso di via Bologna 265-267 sono stati recuperati 3 alloggi, di cui uno, purtroppo, nuovamente occupato poco tempo dopo. Il complesso, interamente di proprietà della Città, conta quindi ancora tre alloggi occupati, su un totale di 200. A inizio agosto un intervento congiunto delle forze dell’ordine, in collaborazione con Atc, aveva portato al recupero di due alloggi di edilizia sociale occupati abusivamente nel complesso dell’ex Villaggio Snia, in Corso Vercelli. Qui resta un alloggio occupato, su circa 200 unità immobiliari.

[Gli assessori Marrone e Rosatelli in Circoscrizione 6]

Battaglia contro gli abusivi

“Dal primo giorno del mio mandato abbiamo come priorità la battaglia alle occupazioni abusive e ai nuovi insediamenti rom - ha spiegato il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto - Continueremo a lottare fino a che Torino nord non potrà dirsi libera dall’illegalità e dal degrado”.

Ma la situazione, al momento, resta incresciosa. Un po’ in tutti i quartieri. Anche se nelle ultime settimane è molto cresciuto il malumore al Regio Parco, complice lo stazionamento di numerosi camper e furgoni nei pressi delle palazzine Atc di via Bologna. “Il tema mi sta particolarmente a cuore poiché la sicurezza dei cittadini, al pari del decoro degli spazi comuni, dovrebbero essere garantiti a tutti - ha aggiunto la coordinatrice alla Sanità, Monica Brega - Non è più tollerabile la presenza di alcuni soggetti che decidono consapevolmente di minare la serenità e la sicurezza dei cittadini. Tutti hanno diritto di vivere in modo libero e il dovere di rispettare le regole del vivere civile. Nessuno deve rimanere indietro, ma non a discapito di chi vive secondo le regole della società”.

[Camper abusivi]

Rifiuti e minori

Preoccupa, e non poco, la questione sanitaria. Praticamente allo sbando. “Una vergogna tollerare il loro modo di gestire i propri rifiuti. La città deve intervenire, non subire” ha protestato la coordinatrice all’Ambiente della Sei, Giulia Zaccaro. Il riferimento è alle realtà di piazza Sofia e via Salgari, giusto per fare due esempi. Mentre l’assessore comunale alle Politiche sociali della Città, Jacopo Rosatelli, si è concentrato sulle situazioni di minori e disabili “da tutelare”. Per sgomberare alcuni soggetti fragili “è necessario trovare una collocazione temporanea. Ma poi loro devono accettarla”.

I sequestri

Sempreverde il tema dei sequestri dei mezzi, dibattuto anche in Circoscrizione 2 per la questione corso Tazzoli. La Regione, presente con l’assessore alle Politiche sociali Maurizio Marrone, ha ribadito l’importanza della legge sul Turismo Itinerante che prevede la confisca dei camper oltre le 48 ore successive a una notifica.

“Sono convinto che siamo su una strada lunga e difficile, ma che sia quella giusta - ha dichiarato Marrone - La nostra legge regionale per il sequestro dei camper e delle roulotte abusive ha dimostrato di funzionare, con sgomberi e diffide in tutta la città, per questo motivo spero che la polizia municipale possa proseguire il lavoro applicandola costantemente in maniera deterrente. Allo stesso tempo abbiamo assistito in questi mesi ad un cambio di rotta sulle occupazioni Atc e sono già decine gli alloggi liberati. Occorre però tenere alta la guardia per evitare nuove occupazioni ed allo stesso tempo velocizzare le assegnazioni, anche attraverso lo strumento dell’autorecupero”.

Ma se gli sgomberi nelle case popolari continueranno (lo ha fatto capire in tempi non sospetti anche l’assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda) ora emerge la necessità di trovare nuovi progetti. Validi e chiari. “Perché dopo lo sgombero dei campi rom - protestano i cittadini - il problema si è praticamente riversato tutto sulle nostre strade”.