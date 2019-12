Alla Casa nel Parco si donano giochi usati per i bambini di Mirafiori in difficoltà

Ancora una volta, il quartiere di Mirafiori Sud sceglie di festeggiare il Natale all'insegna della solidarietà.

In occasione della festa alla Casa nel Parco di domenica 15 dicembre, sarà possibile dona alla Fondazione Mirafiori giochi e giocattoli che non servono più purché in buono stato, integri e funzionanti. Durante l'evento, i giochi saranno offerti dai volontari a chi li desidera usare ancora o a chi vuole fare un regalo speciale in cambio di una donazione in euro.

La Fondazione destinerà il 100% delle donazioni per sostenere iniziative educative a favore di bambini del quartiere in difficoltà economica.

Tutti gli interessati possono consegnare i giochi in diversi momenti: questa sera, giovedì 5 dicembre, dalle 19 alle 23 alla Locanda nel Parco (via Panetti 1 angolo via Artom); o da lunedì 9 dicembre a giovedì 12 dalle 9 alle 19, stesso luogo. Il punto di riferimento sarà la bici cargo del progetto "Fa bene".

I giochi non ritirati alla Festa di Natale alla Casa nel Parco saranno regalati agli enti territoriali aderenti al progetto "Mirafiori non spreca", per essere donati dai volontari a famiglie del quartiere in difficoltà economica.

Informazioni: tel. 011 6825390, email info@fondazionemirafiori.it