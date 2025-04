Ruba materiale da sci sulle piste di Sestriere, denunciato un 66enne

Con la chiusura della stagione sciistica, si conclude anche l’attività di vigilanza e soccorso svolta dai Carabinieri sulle piste del comprensorio di Sestriere. Durante l'ultima settimana di servizio, i militari hanno denunciato un uomo di 66 anni per il furto di attrezzatura sportiva all'interno del comprensorio. Materiale recuperato e restituito al proprietario.

Nello stesso periodo sono state elevate sei sanzioni amministrative per violazioni delle norme di sicurezza sulle piste: due per mancata esibizione del titolo di viaggio, tre per inosservanza della segnaletica e una per l'utilizzo di mezzi diversi dagli sci sulle piste. Complessivamente oltre 150 persone sono state identificate durante le operazioni di controllo.