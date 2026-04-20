Al Le Gru, due nuovi appuntamenti: Stand Up & Down e Vinciamo insieme

Il fine settimana del 24 e 25 aprile segna l'apertura di una stagione densa di appuntamenti a Le Gru, il grande mall alle porte di Torino che chiude un ciclo di completa ristrutturazione degli spazi e inaugura un nuovo capitolo di intrattenimento e impegno. Dopo il successo dei primi due "Workshop subsonici" due eventi distinti per natura e pubblico, ma accomunati da un filo sottile: la convinzione che uno spazio commerciale possa essere qualcosa di più, un luogo dove la comunità si riconosce e si rafforza.

Venerdì 24 aprile, dalle ore 18.00 alle 21.30, debutta STAND UP & DOWN, un format inedito che porta la stand-up comedy direttamente tra i passages e le piazze rinnovate del centro. Tre appuntamenti per tre comici ogni serata, un headliner e due emergenti, si alternano in nove minishow a rotazione distribuiti in tre location naturali del mall: i dehors di Dezzutto in Piazza Sud piano terra, Caffè del Centro in Piazza Sud primo piano e Chiosco Coffee & Friends in Piazza Nord primo piano. L'effetto è quello di un fringe festival diffuso, dove le risate arrivano inaspettate mentre si passeggia tra aperitivo e cena.

Ad aprire il calendario sarà Pippo Ricciardi, pugliese-torinese d'adozione con oltre 130mila follower su Instagram, col suo stile elettrico che intreccia stand-up, storytelling e crowdwork. Con lui Yassin Kefi da Carpi, osservazioni imprevedibili sul quotidiano con ritmo serrato, e Wendy LaFortu da Milano, comicità intima e improvvisata capace di creare comunione immediata. A tenere insieme le serate sarà il presentatore Antonio Piazza, ex ingegnere siciliano oggi colonna della stand-up comedy torinese.

Il format tornerà il venerdì 22 maggio con Pietro Sparacino, Mattia Alfieri e Nanni Mascena, e il venerdì 26 giugno con Tiberio Cosmin, Roberto Anelli e Stephany Aiello. Oltre agli spettacoli, un carretto brandizzato Spillo, realizzato con One More Drink, servirà drinketti da passeggio in bicchieri dedicati accompagnati da popcorn, mentre brand selezionati animeranno la galleria con contenuti legati a benessere e beauty.

Sabato 24 e domenica 25 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 22.00 Le Gru, il mall alle porte di Torino che da anni trasforma lo shopping in momenti di comunità e solidarietà, annuncia il suo impegno concreto come partner del progetto “Vinciamo Insieme”, promosso dalla FIGC - Lega Nazionale Dilettanti, a favore di UGI Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV.

“Vinciamo Insieme” porta il calcio virtuale nelle comunità terapeutiche, case-famiglia, ospedali, spazi dedicati a minorenni che sono lontani dallo sport quotidiano: è un importante progetto di inclusione sociale per contrastare l’isolamento, rafforzare l’autostima, stimolare il senso di appartenenza, e aiutare bambini e ragazzi.

Il progetto è da poco sbarcato in Piemonte e Le Gru ha sostenuto con entusiasmo da subito l’iniziativa, che porterà a UGI un HUB eSport LND.

Nel fine settimana del 25 e 26 aprile, dalle ore 9 alle ore 22, Piazza Sud al piano primo di Le Gru, ospiterà un evento con postazioni eSport, calcio balilla e subbuteo: un’occasione per il pubblico di tutto il centro di giocare, divertirsi e condividere gli intenti di UGI in modo interattivo e leggero. Un modo per far vivere a famiglie e visitatori l’emozione del calcio, sensibilizzando sul potere dello sport come ponte verso il benessere condiviso. Sarà anche presente TORadio con una postazione per interviste e dirette per rendere il weekend ancora più indimenticabile.

“Le Gru non è solo commercio di alto profilo, ma un luogo dove la comunità si forma attraverso esperienze autentiche e solidali”, dichiara Alessia Zuccolo, Shopping Center Manager di Le Gru “Sostenere ‘Vinciamo Insieme’ significa portare qui, tra la gente, un messaggio di inclusione che poi prosegue nei reparti ospedalieri, rendendo concreto l’impatto sociale”.