25 aprile al Museo del Carcere Le Nuove: una visita notturna al buio e 12 percorsi guidati straordinari

Il Museo del Carcere Le Nuove e l’Associazione Nessun Uomo è un’Isola ETS che lo gestisce hanno programmato per il 25 aprile 2026 - prima visita alle 9.30 e ultima alle 21.30 - una serie di visite guidate straordinarie al percorso storico museale e al ricovero antiaereo de Le Nuove.

1946 – 2026: questo è il 25 aprile in cui non celebriamo solo la Liberazione, ma onoriamo anche l’ottantesimo della vittoria della Repubblica, della conquista epocale del voto alle donne e della nascita dell’Assemblea Costituente che concepirà la carta costituzionale di una repubblica libera e democratica che ripudia la guerra e che è fondata sul lavoro.

La ricostruzione del Paese cominciò con una rivoluzione copernicana: un’Italia inedita, mai vista prima nel corso della storia.

Tutto questo fu reso possibile dall’impegno collettivo e unitario della Resistenza italiana: giovani donne e uomini che, spinti da un comune sentire antifascista, lottarono e si sacrificarono per sconfiggere il nazifascismo e per garantire pace e libertà alle generazioni future.

Le mura del Carcere Le Nuove di Torino furono testimoni delle vicende tragiche di quei giovani che lottarono tra le fila della Resistenza piemontese durante l’occupazione nazista: persone comuni che compresero che non si poteva rimanere spettatori e si assunsero la responsabilità della lotta.

Di questa responsabilità noi, oggi, dobbiamo farci carico: siamo tutti chiamati a tenere viva la memoria della battaglia per i diritti, per l’emancipazione, per la pace, per la democrazia. Il 25 aprile, a partire dalle 9.30 del mattino e fino a notte fonda, lo faremo collettivamente, proponendo una serie di visite guidate straordinarie al Museo Le Nuove.

La Festa della Liberazione al Museo terminerà con una visita notturna, alle 21.30, un appuntamento inedito e straordinario: la visita si svolgerà al buio e col solo ausilio di torce elettriche.

Maria Di Marco, presidente dell’Associazione Nessun Uomo è un’Isola ETS che gestisce il Museo del Carcere Le Nuove, spiega: «proponiamo una visita al buio per fare vivere ai visitatori un’esperienza sensoriale che li possa avvicinare allo stato d’animo, allo smarrimento, alle paure che i partigiani catturati hanno provato fra queste mura» - prosegue Di Marco - «Il pubblico sarà al centro di una narrazione suggestiva e coinvolgente e, al tempo stesso, sarà memoria vivente di ciò che è successo qui più di ottanta anni fa».



Per info: https://www.museolenuove.it/index.php/info-pratiche-ed-orari?page=2