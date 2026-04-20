Modellismo ferroviario, che passione! A Moncalieri il ritorno di una mostra attesa 18 anni

Per tutti gli appassionati è un appuntamento assolutamente da non mancare. Dopo 18 anni torna a Moncalieri una prestigiosa e importante mostra dedicata al modellismo ferroviario.

Dal 23 al 26 aprile, un lungo week-end a ingresso libero al PalaExpo dedicato al modellismo, realizzato da Pro Loco di Moncalieri in collaborazione con l’Associazione Arcamodellismo Torino (con sede a Moncalieri), con opere di modellismo, plastici, appuntamenti per le scuole, opere in miniatura e realizzate con i mattoncini Lego.

Cosa sarà esposto

Plastici e diorami ferroviari e tranviari, modelli e fabbricati

Sezione dedicata ai mattoncini Lego

Orario ed eventi

Giovedì 23 e venerdì 24 : ingresso riservato alle scolaresche , solo al mattino

Visite guidate, proiezioni tematiche con presentazione della stampa in 3D

e : ingresso riservato alle , solo al mattino Visite guidate, proiezioni tematiche con presentazione della stampa in 3D Sabato 25: 10 – 18 (ore 10 apertura e inaugurazione)

Madrina della Manifestazione la Marchesa Bianca Maria Ripa di Meana

Il segretario nazionale AEC Italia e AEC Piemonte Valle d’Aosta donerà alla Città di Moncalieri il Diploma “Premio Ferroviario Europeo Euroferr”

Ore 11:30 saranno presentati i libri della Duegi Editrice:

“DAI RAPIDI ALLE FRECCE” – secondo volume di F. Massa

“GRUPPO E.656 – Le ultime articolate – Forza e affidabilità” di M. Moisio e A. Rissone

Dialogheranno con gli autori Angelo Nascimbene, storica firma dell’editoria ferroviaria italiana e Bianca Maria Ripa di Meana.

Domenica 26: 10 – 18 (chiusura manifestazione)

Ore 11:30 il geologo e fotografo Diego Vaschetto presenterà due volumi delle Edizioni del Capricorno dedicati alle ferrovie del centro-nord e del centro-sud.

Il 25 e 26 aprile sarà attiva la Borsa Scambio di AREA 22 di modelli usati.