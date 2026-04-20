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Moncalieri | 20 aprile 2026, 15:08

Modellismo ferroviario, che passione! A Moncalieri il ritorno di una mostra attesa 18 anni

Dal 23 al 26 aprile appuntamento al PalaExpo per tutti gli amanti del genere (e non solo)

Modellismo ferroviario, a Moncalieri il ritorno di una mostra attesa 18 anni

Modellismo ferroviario, a Moncalieri il ritorno di una mostra attesa 18 anni

Per tutti gli appassionati è un appuntamento assolutamente da non mancare. Dopo 18 anni torna a Moncalieri una prestigiosa e importante mostra dedicata al modellismo ferroviario.

Dal 23 al 26 aprile, un lungo week-end  a ingresso libero al PalaExpo dedicato al modellismo, realizzato da Pro Loco di Moncalieri in collaborazione con l’Associazione Arcamodellismo Torino (con sede a Moncalieri), con opere di modellismo, plastici, appuntamenti per le scuole, opere in miniatura e realizzate con i mattoncini Lego.

Cosa sarà esposto

  • Plastici e diorami ferroviari e tranviari, modelli e fabbricati
  • Sezione dedicata ai mattoncini Lego

Orario ed eventi

  • Giovedì 23 e venerdì 24: ingresso riservato alle scolaresche, solo al mattino
    Visite guidate, proiezioni tematiche con presentazione della stampa in 3D
  • Sabato 25: 10 – 18 (ore 10 apertura e inaugurazione)
    Madrina della Manifestazione la Marchesa Bianca Maria Ripa di Meana
    Il segretario nazionale AEC Italia e AEC Piemonte Valle d’Aosta donerà alla Città di Moncalieri il Diploma “Premio Ferroviario Europeo Euroferr”

Ore 11:30 saranno presentati i libri della Duegi Editrice:
“DAI RAPIDI ALLE FRECCE” – secondo volume di F. Massa
“GRUPPO E.656 – Le ultime articolate – Forza e affidabilità” di M. Moisio e A. Rissone
Dialogheranno con gli autori Angelo Nascimbene, storica firma dell’editoria ferroviaria italiana e Bianca Maria Ripa di Meana.

Domenica 26: 10 – 18 (chiusura manifestazione)
Ore 11:30 il geologo e fotografo Diego Vaschetto presenterà due volumi delle Edizioni del Capricorno dedicati alle ferrovie del centro-nord e del centro-sud.

Il 25 e 26 aprile sarà attiva la Borsa Scambio di AREA 22 di modelli usati.

Massimo De Marzi

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