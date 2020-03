Coronavirus, anche Lufthansa riduce i voli su Torino e nord Italia

Dopo British Airways, anche Lufthansa ha deciso di ridurre i voli su Torino e altre destinazioni del nord Italia per l'emergenza Coronavirus

La compagnia di bandiera tedesca spiega, sul sito, "di rimodulare il proprio servizio, per far fronte ai cambiamenti della domanda. Nel mese di marzo saranno quindi ridotte le frequenze per Milano, Venezia, Roma, Torino, Bologna, Verona, Ancona e Pisa".

La scorsa settimana British Airways ha annunciato di sospendere i voli per Caselle il 24, 25 e 26 marzo per il Coronavirus.

L'aeroporto di Torino da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio, primi giorni di avvio delle procedure di gestione dell’emergenza sanitaria in Piemonte, ha registrato un calo di traffico del 22% rispetto allo stesso periodo del 2019.

A partire dal 7 marzo 2020 il Sandro Pertini ridurrà alcuni collegamenti su alcune destinazioni in Italia, Moldova, Romania, Gran Bretagna e Francia, che continueranno ad essere servite.