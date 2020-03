Coronavirus, Abdullahi bloccato in aeroporto a Parigi: "Non posso viaggiare perché sono italiano" [VIDEO]

Abdullahi Ahmed è un ragazzo somalo di 31 anni che dodici anni fa è arrivato in Italia attraversando l'Africa e il Mar Mediterraneo. Settimo Torinese è diventata la sua nuova casa e finalmente nel 2016 è diventato cittadino italiano. Con il passaporto in mano era pronto a tornare a Mogadiscio per rivedere i genitori e promuovere un progetto che crea un ponte tra i giovani italiani e quelli somali, ma una volta arrivato a Parigi è stato bloccato dagli addetti della Turkish Airlines: "Sei italiano, non puoi viaggiare per l'emergenza Coronavirus".





"La Turkish mi ha consigliato di partire da Parigi anzichè da Milano - spiega il ragazzo - cosí domenica sera sono arrivato in Francia per volare il giorno dopo. Una volta in aeroporto gli addetti della compagnia turca mi hanno peró vietato di salire a bordo, in quanto da Parigi sarei atterrato a Mogadiscio transitando per la Turchia. È stato surreale, ho impiegato dodici anni per diventare cittadino italiano e ora che ho i documenti in regola non posso piú viaggiare. Mi spiace per i miei genitori, che mi hanno visto lartire quando era solo un ragazzo e per il progetto, un'iniziativa che spero sia solo rimandata. Oggi peró - conclude Abdullahi - ho capito che anche se una persona crede di essere nata in un Paese privilegiato puó ritrovarsi di colpo bloccato, senza poter fare nulla se non aspettare, questo deve fare riflettere".