La dieta perfetta per il tuo cane: i consigli da seguire, i superfood e i cibi proibiti

Oggi prestiamo sempre più attenzione agli alimenti e alla nostra dieta. Al contempo anche i nostri animali domestici sono sempre più curati, per questo anche la loro alimentazione diviene fondamentale da curare e seguire con attenzione.



Ecco perché oggi vedremo alcuni consigli per perfezionare una dieta che sia davvero a misura di Fido.

I consigli per migliorare la dieta



Ottenere una dieta perfetta per il cane è più semplice di quanto possa sembrare, basta seguire alcuni punti molto importanti.

Come per noi, anche per il nostro amico a quattro zampe è fondamentale una dieta equilibrata. Questo è più semplice per chi si avvale di cibo già e messo in commercio, visto che le formulazioni sono studiate appositamente per fornire un apporto di nutrienti bilanciato. Oggi, inoltre, è anche possibile scegliere delle crocchette biologiche per cani , come quelle proposte su Robinson Pet Shop, così da avere a disposizione un prodotto ancora più naturale e di alta qualità.

Va poi ricordato che il cane non è in grado di controllare il proprio appetito, dunque una ciotola sempre piena sarà direttamente collegata ad un animale obeso. Il sovrappeso nei cani è davvero un fattore di rischio e ne diminuisce l'aspettativa di vita. La soluzione è quindi quella di calcolare la quantità di cibo adatta alla razza, alla taglia ed al peso e fare di tutto per non sforare. I piccoli snack o i premi non devono superare il 10% delle calorie giornaliere.



Oltre a questi consigli, potrebbe essere utile conoscere i cosiddetti superfood adatti ai cani. Le proteine nobili, come quelle derivate da carni e pesce sono senza dubbio una componente importante per il benessere dell'animale: acciughe, merluzzo e sardine diventano ad esempio fondamentali per contrastare infiammazioni corniche. Le verdure a foglia verde, i frutti di bosco e le barbabietole hanno importanti antiossidanti, così come mandorle, albicocche, arance, cavoli e kiwi sono ricchi di vitamine importantissime.

La zucca, le mele, le uova ed i broccoli consentono l'assunzione di selenio, zinco e del coenzima Q10. Anche i cibi freschi e di stagione sono dunque molto importanti per una corretta alimentazione.

Quali alimenti evitare



Alcuni alimenti possono invece avere conseguenze negative anche gravi ed è bene saperli distinguere.

Il cioccolato, in primis, è assolutamente vietato per il cane, in quanto può portare ad un vero e proprio avvelenamento. Altro grande no per le ossa del pollo poiché scheggiandosi possono arrivare a causare una perforazione intestinale.







Infine, the, caffè, dolcificanti artificiali e bevande alcoliche sono ovviamente altrettanto vietate per motivi abbastanza comprensibili.