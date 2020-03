Coronavirus: folla nella movida di Torino, mentre il Governo chiude il nord Italia

Se è vero che il popolo della notte si è ritrovato tutto all'aria aperta - e che i provvedimenti adottati sinora per evitare l'allargamento dell'emergenza sanitaria riguardano gli spazi chiusi come cinema, teatri e discoteche - le misure del "buon senso" valgono per tutti. Mantenere un metro di distanza, lavarsi spesso le mani, starnutire nel gomito, gettare il fazzoletto dopo averlo usato, non entrare in contatto con gli altri in caso di sospetto contagio. Su tutto poi evitare gli affollamenti, come visto ieri sera in centro Torino, San Salvario e Santa Giulia.