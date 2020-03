Banco Farmaceutico Torino e Reale Foundation: donati dispositivi sanitari alla Protezione Civile di Codogno

“Banco Farmaceutico Torino lavora quotidianamente per il sostegno delle persone in difficoltà sanitaria – interviene la presidente Clara Cairola Mellano – non potevamo certo tirarci indietro in questa situazione di emergenza nazionale. Ringraziamo Reale Foundation per averci permesso di aiutare la Protezione Civile di Codogno, ma continua anche il nostro lavoro ordinario sul recupero dei farmaci validi e con le donazioni aziendali e con il recall alle farmacie che hanno partecipato alla GRF, per verificare che tutto sia andato bene. Stiamo anche cercando di procurare materiale disinfettante per gli enti, così indispensabile e utile in particolare ora. Anche in questi giorni di comune preoccupazione ci anima la voglia di fare - bene - quello che è il nostro compito, nella misura in cui possiamo: chiunque voglia dare una mano, ci può contattare”.