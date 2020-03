Centro Agroalimentare di Torino: "Siamo aperti: persone limitate negli spazi comuni e misure più stringenti"

Gel mani igienizzanti a disposizione degli utenti, numero limitato di persone negli spazi comuni, misure di igienizzazioni più stringenti. Sono questi i provvedimenti messi in campo dal Centro Agroalimentare di Torino per l’emergenza Coronavirus. Nel complesso di Strada del Portone 10 ogni giorno affluiscono centinaia di ambulanti, negozi e grossisti per comprare frutta e verdura.

Il CAAT rimarrà aperto con consueti orari – dalle 3.30 prendono il via le contrattazioni e alle 11.30 termine ultimo di uscita degli acquirenti – con l’obiettivo di “garantire la prosecuzione delle attività, il transito di merci, l’accesso al mercato da parte di fornitori, operatori ed acquirenti”.

“Nuove ed ulteriori misure per incrementare la sicurezza dei luoghi di lavoro all’interno del CAAT sono al vaglio della Direzione e potranno essere adottati a breve” conclude il Centro Agroalimentare in una nota.