Coronavirus, il decreto spaventa i torinesi: supermercati presi d'assalto nella notte [FOTO e VIDEO]

L'annuncio, il timore e la corsa al supermercato. Come in un copione già visto qualche settimana fa, l'annuncio del premier Giuseppe Conte sulle nuove misure restrittive in vigore in tutta Italia per arginare il Coronavirus ha movimentato e non poco la notte dei supermercati torinesi.

Poco prima della mezzanotte, i punti vendita aperti 24 ore su 24, sono stati presi letteralmente d'assalto da cittadini che hanno fatto una vera e propria razzia di cibo, acqua e scorte. Scene simili si erano già viste quando il Coronavirus era arrivato in Italia e in Piemonte.

Questa volta però, a differenza dei precedenti, i supermercati hanno cercato di gestire l'afflusso anomalo, anche nel rispetto delle normative vigenti: posti limitati per consentire che tra i fruitori dei market vi fosse il metro di distanza stabilito dal Governo. Al Carrefour di corso Monte Cucco una scena surreale: all'interno del supermercato code lunghissime alle casse e una decina di minuti di tempo d'attesa per pagare la spesa. All'esterno, invece, un gruppo di persone in attesa, un addetto alla sicurezza a bloccarle e i numerini per entrare nel supermercato. Come in discoteca o come all'Anagrafe Centrale.





Invece succede tutto in uno dei punti vendita 24 ore su 24 più grandi di Torino. I dipendenti, rigorosamente con i guanti e qualcuno con la mascherina, commentano tra loro: "Qui lavoriamo tutta la notte". Nei reparti, questa volta, non manca niente. Gli scaffali sono riforniti ed è possibile trovare ogni cosa. Igienizzanti a parte, si intende.