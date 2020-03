Coronavirus, a Chieri chiusi i parchi comunali

A partire dalle 14,30 di oggi il Comune di Chieri ha disposto la chiusura al pubblico dei parchi cittadini. Lo ha annunciato l’assessore alla Viabilità e alla Polizia Locale Paolo Rainato, che spiega: “Ai fini di evitare assembramenti e in applicazione delle normative nazionali, abbiamo disposto la chiusura dei parchi Tepice del Pellegrino e San Silvestro, del campo da basket di Pessione e di tutti i parchi giochi”.

“Voglio ancora una volta ricordare che bisogna stare a casa ed uscire solo per ragioni di stretta necessità, utilizzando i moduli per le autocertificazioni. Non è un invito generico, ma una disposizione imperativa. Questa mattina, i Vigili hanno effettuato controlli su 39 pedoni, 15 autovetture e 32 esercizi per verificare il rispetto delle normative in materia di contenimento”.