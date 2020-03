Coronavirus, in Regione si lavora per ottenere la Cassa in deroga retroattiva dal 23 febbraio

All'opera per ottenere l'erogazione della Cassa in deroga per tutti i datori di lavoro piemontesi, retroattiva dal 23 febbraio.

A spiegarlo è Elena Chiorino, assessore regionale al Lavoro, attraverso un video postato sui suoi canali social.

"Questo è soltanto uno dei tanti provvedimenti che intendiamo adottare per sostenere cittadini, imprese e famiglie in questo momento di emergenza dove occorre tenere la barra diritta e il sangue freddo", spiega l'assessore.

L'assessore, poi, ha ricordato l'importanza di restare a casa:"Questo è l'unico modo per arginare il virus e tornare al più presto alla normalità".