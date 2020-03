Coronavirus, dopo il "Cura Italia" a Torino sospeso il pagamento delle multe fino a giugno

Da domani a Torino il pagamento delle multe, che vengono inviate a casa, è sospeso fino al 31 maggio. Tradotto vuol dire che -ad esempio - sarà sempre vietato, come prevede il codice della strada, passare con il semaforo rosso o superare i limiti di velocità. Le sanzioni verranno fatte, ma così come le cartelle esattoriali verranno mandate a casa solo dal 1° giugno e quindi il versamento per la sanzione sarà da fare dopo tale data. Un provvedimento, come ha spiegato la sindaca Chiara Appendino in videoconferenza da Palazzo Civico, in seguito all’approvazione del decreto “Cura Italia” da parte del Governo. I verbali che sono stati emessi sino ad oggi esulano da questa sospensione.

Sempre in base al provvedimento nazionale, Palazzo Civico aumenterà la percentuale del personale che lavora da casa per ridurre gli spostamento. “In base alle indicazioni – ha chiarito Appendino – contenute nel documento abbiamo rivisto l’impostazione di alcuni servizi. Rimane saldo il principio di garantire quelli essenziali, in particolare per le persone più fragili”.

Domani la sindaca firmerà un’ordinanza con quattro elenchi, dove verranno indicate le attività sospese, che subiranno una riduzione che verranno assicurate prevalentemente o esclusivamente in modalità telematica oltre alle differite.

Attualmente i lavoratori del Comune di Torino in smart working, congedo o ferie sono 3.589 su 8.488. Con le indicazioni del Decreto l’obiettivo è di far lavorare in remoto un altro migliaio di persone, di cui 600 vigili, arrivando così al 60%-65% non in servizio fisicamente.

Palazzo Civico sta inoltre valutando la chiusura di alcuni edifici inutilizzati data la riduzione di personale in sede. Fra questi, probabilmente, ci sarà il palazzo dei tributi.