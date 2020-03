Coronavirus, Coldiretti Piemonte lancia il SOS per il vino: "Serve piano strategico straordinario”

“Servono urgenti interventi per il comparto vitivinicolo duramente colpito da questa emergenza sanitaria – spiegano Roberto Moncalvo Presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. A pesare, oltre alla chiusura di bar e ristorante, è sicuramente il fermo dell’export e l’impossibilità di incontrare nelle varie fiere che erano in programma in questo periodo i buyer stranieri”.

“Il vino Made in Piemonte, grazie ai suoi alti standard qualitativi, ha visto una crescita negli ultimi dell’export sia in Europa, sia nei mercati asiatici con un +75% in Cina e +15% in Giappone, ma anche gli Usa ne assorbono il 35% e le esportazioni hanno raggiunto i 200 milioni di euro – continuano Moncalvo e Rivarossa -. Ora, quindi, è necessario ricostruire un clima di fiducia nei confronti del marchio Made in Italy che rappresenta una eccellenza riconosciuta sul piano qualitativo a livello comunitario ed internazionale. Sulla scia di #MangiaItaliano, serve pertanto una forte campagna di comunicazione per sostenere i consumi alimentari con il vino che rappresenta da sempre all’estero un elemento di traino per la nostra economia. L’Italia – concludono Moncalvo e Rivarossa -, che è il primo produttore mondiale di vino, deve farsi portatrice a livello comunitario di un piano di sostegno straordinario per un comparto strategico per il Paese”.