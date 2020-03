Coronavirus, gli agriturismi di Campagna Amica pronti a portare pasti a domicilio

Un'altra iniziativa per poter rispettare #iorestoacasa ma gustare piatti sani, genuini e della tradizione pimontese. L’aiuto arriva dagli agriturismi di Campagna Amica del Piemonte che, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie in atto, offrono la possibilità di prenotare i piatti e vederseli recapitare direttamente a casa, andando incontro soprattutto alle fasce più deboli, in particolare agli anziani ed alle persone sole.

Così Coldiretti: "Un servizio di grande utilità in questo momento di emergenza sanitaria per cui ringraziamo il presidente Cirio che, in seguito alle nostre sollecitazioni, si è impegnato affinché gli agriturismi, come previsto dal DPCM dell’11 marzo, possano essere d’aiuto e preparare pasti da consegnare a domicilio. Questo via libera, infatti, consente ora, a chi vorrà attrezzarsi in questo senso, di poter, seppure in modo diverso con le consegne a domicilio, proseguire l’attività di ristorazione agrituristica, sempre con i principi che animano normalmente questo tipo di cucina, impiegando, quindi, prodotti della propria azienda e rivisitando le ricette della tradizione".