Coronavirus, l'invito di Uncem: "Compra solo nel tuo paese e resta a casa"

"Se devi fare la spesa, scegli il negozio più vicino, sostieni il negozio sotto casa. Non andare nei grandi centri, non comprare on line, scegli il negozio sotto casa". Comincia così il decalogo di Uncem per favorire i paesi, in particolare quelli montani, e la piccola distribuzione in questo momento di emergenza.

"Nella tua comunità - prosegue il volantino - gli esercizi commerciali sono presente e futuro. L'economia, nei piccoli Comuni, nelle zone montane si snoda attorno a nostri piccoli negozi".