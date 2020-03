Coronavirus, con “Prendersi cura di” l'ascolto psicologico diventa telefonico

In questo periodo di chiusure forzate a causa dell'emergenza coronavirus, anche i servizi dedicati all'ascolto psicologico devono, per forza di cose, cambiare pelle: a farlo è anche “Prendersi cura di”, sportello della Circoscrizione 7 gestito dalla Onlus Parole in Movimento in Corso Belgio 38/F.

Durante queste settimane, infatti, il servizio diventerà telefonico (da lunedì a venerdì con orario 9-18), disponibile chiamando o inviando un messaggio (sms o whatsapp) al numero 3403437441. A rispondere sarà un operatore della Onlus, il quale fisserà un appuntamento via telefono gratuito con uno psicologo dell'équipe di “Prendersi cura di”.

Le casistiche sono riportate sul volantino che promuove l'iniziativa: “Se – si legge - ti senti solo, in ansia, se la precarietà di queste settimane ti fa sentire preoccupato o spaventato, se la tensione in casa aumenta, se ti senti triste, se provi altre emozioni che ti fanno stare male, per prenderti cura di te stesso e dei tuoi familiari”.