Torino, flash mob in diretta tv: dai balconi di Corso Regina si canterà “L'italiano”

Sull'onda del buon riscontro ottenuto la scorsa settimana, i promotori della pagina Facebook “Psicologia e Musicoterapia”, in collaborazione con l'associazione Alma Ata LGBT+, pensano ancora più in grande e organizzano un nuovo flash mob.

L'iniziativa verrà addirittura trasmessa in diretta tv, su Canale 5, durante il programma “Domenica live” condotto da Barbara D'Urso. L'appuntamento è fissato per domenica sera (a partire dalle 22.30 circa) da un balcone di Corso Regina Margherita 134, dove la cantante Agnese Conforti inviterà i cittadini a interpretare “L'italiano” di Toto Cutugno.

L'obiettivo degli organizzatori è quello di unire gli italiani in un momento di grande difficoltà: “Si tratta – spiegano – di un momento solidale in cui invitiamo tutti a farci compagnia: in questo modo il nostro paese si trasformerà, per pochi minuti, in un concerto gigantesco”. I video realizzati dai partecipanti potranno poi essere inviati per la realizzazione di un montaggio.