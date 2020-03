Coronavirus, Preioni (Lega Salvini) attacca Conte sul DPCM:"Suo tempismo ha lasciato piemontesi senza informazioni"

Da stamattina è in vigore il nuovo DPCM che limita ulteriormente le attività dei cittadini, come richiesto dalla Lega e in particolare dalle regioni del nord maggiormente colpite dal flusso epidemico.

“Siamo tutti al lavoro – commenta il Presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte in Regione Alberto Preioni– per aiutare i piemontesi a capire ed applicare decreti ed ordinanze. E’ chiaro che restano fuori dal perimetro delle chiusure la distribuzione di generi alimentari, sia i piccoli negozi sia nella grande distribuzione, le farmacie e le edicole. Non c’è nessuna necessità di accalcarci nei negozi perché verranno sempre riforniti.”

“Restano aperte anche tutte le attività di supporto alla vita quotidiana dei cittadini, dalle ferramenta ai venditori di prodotti informatici – prosegue Alberto Preioni – i nostri ragazzi si stanno impegnando con la teledidattica e questo settore mai come oggi serve per garantire loro la continuità scolastica. Vengono garantiti anche i trasporti, mentre sul fronte della produzione, in base ai codici ATECO che servono all’Istat a classificare le attività economiche, sono state 80 le attività ritenute essenziali: in prima fila le attività economiche ed agricole base della filiera alimentare, oltre a quelle farmaceutiche, chimiche a al comparto energetico”.

“Il tempismo di Conte – chiude il Presidente della Lega Preioni – ancora una volta ha lasciato i piemontesi senza informazioni sul futuro più immediato. Io e i miei consiglieri abbiamo passato ore al telefono con cittadini smarriti, lavoratori che non sapevano che cosa fare stamattina e imprenditori che si barcamenavano tra suggerimenti e indicazioni sommarie. Speriamo che il Governo ritorni sul piano della serietà, non esistono solo le Borse chiuse e le comparsate social, dall’altra parte c’è una Italia che deve prima salvarsi e poi ripartire. E il Piemonte serio e operoso ha bisogno di informazioni certe, a cui la Lega ancora una volta cercherà di dare continuità”.