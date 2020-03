Coronavirus: Porta Palazzo non riapre, ma alle Vallette da domani torna il mercato

Il mercato di Porta Palazzo non riapre. Almeno non a breve termine. E’ quanto emerso dalle parole dell’assessore al commercio di Torino Alberto Sacco, che questa mattina ha fatto il punto sugli effetti del provvedimento regionale del 21 marzo scorso, che ha posto dei paletti stringenti per la vendita sulle aree mercatali per contrastare il Coronavirus

Dopo due giorni di sospensione, da mercoledì scorso a Torino è ripresa la vendita nella maggior parte dei mercati con regole ben precise. Lo spazio è transennato, gli accessi sono controllati, il numero di compratori è limitato e all’interno gli utenti devono mantenere la distanza di sicurezza di un metro.

Prescrizioni difficili da mantenere a Porta Palazzo, da sempre spazio mercatale più famoso ed affollato di Torino. E così, come ha voluto chiarire Sacco, al momento piazza della Repubblica resta chiusa. “Vedremo come si evolverà la situazione della malattia– ha chiarito – nei prossimi giorni. Oggi alle 11 incontrerò un gruppo di ambulanti e di contadini, che hanno beni che deperiscono”. “Allo stato attuale -ha aggiunto l’esponente della giunta Appendino - è complicato mantenere la sicurezza, anche perché la gente va lì come abitudine o a fare una passeggiata, creando assembramenti. Questo non vuol dire che la decisione non possa cambiare e Porta Palazzo riaprire”. Complicato, a meno che non ci sia accordo tra gli ambulanti stessi come hanno chiarito gli uffici del commercio, prevedere uno spazio dove far turnare i banchi in Piazza della Repubblica: a seconda del giorno, aumenta il numero di compratori. Questo vorrebbe dire creare "diseguaglianze" dal punto di vista degli incassi.

Buone notizie invece per il mercato delle Vallette che, tempo permettendo, sarà operativo già da domani. In piazza Don Pollarolo sono presenti solo “spuntisti”, ma per la vendita in emergenza sanitaria serve un referente certo. Dopo i primi giorni di mercati “contingentati” per il Coronavirus, Palazzo Civico – in accordo con gli operatori – sta valutando di aprire anche agli ambulanti non giornalieri. Questo permetterebbe così di far ritornare i banchi alimentari alle Vallette, così come gioverebbe anche a piazza Barcellona.