Coronavirus, Montaruli-Marrone (FdI): "Subito test su immunizzazione a personale sanitario"

"L'unità di crisi raccolga l'appello del personale in prima linea: serve avviare subito test del sangue sullo stato di immunizzazione da Covid-19 per tutto il personale sanitario" a dichiararlo sono la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e il capogruppo di Fdi Maurizio Marrone, che proseguono: "Tutelare medici e infermieri, garantendo loro di essere operativi, è la priorità. Allo stato attuale molti medici ci hanno segnalato di essere stati sottoposti al tampone e poi messi comunque al lavoro in attesa del risultato, mettendo così a rischio eventuali pazienti o colleghi non contagiati. Viste le difficoltà nel fare un maggior numero di tamponi, e nell'ottenere risultati rapidi, speriamo che l'Unità di Crisi della Regione Piemonte possa almeno utilizzare test sierologici. Da più parti ci sono arrivate richieste in questo senso e i pareri di illustri immunologi sembrerebbero confermare la validità di questa procedura. Se si stabilisce infatti che un operatore sanitario, di fatto, non è più a rischio contagio, a quel punto sarebbe possibile utilizzare in maniera più razionale le risorse a disposizione. Bisogna fare in fretta e agire subito. I numeri delle vittime da Covid19 in Piemonte non ci lasciano tempo da perdere".