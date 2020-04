Coronavirus, Torino posticipa il versamento della tassa di soggiorno

Torino posticipa di un mese il pagamento della tassa di soggiorno. La Città, accogliendo le richieste delle associazioni di albergatori, ha infatti deciso di spostare al 15 maggio il termine (prima previsto al 15 aprile) per il versamento dell’imposta. La sindaca Chiara Appendino firmerà nelle prossime ore l’ordinanza.

“E’ una misura – spiega l’assessore al Turismo, Alberto Sacco - per contribuire a contrastare gli effetti negativi della crisi, in un settore trainante per l'attività economica del territorio”.

Il turismo, insieme alla cultura, è sicuramente uno dei settori più colpiti economicamente dal coronavirus, con perdite in queste settimane del 100% del fatturato.

Per l’assessore Sacco, anche in vista degli Atp Finals di tennis in programma a Torino dal 2021 al 2025, “è essenziale non solo mantenere, ma rafforzare l'offerta ricettiva”.

Nelle scorse settimane la giunta Appendino aveva già deciso di posticipare il pagamento delle prime rate della tassa rifiuti per attività produttive e privati, così come sospendere la Ztl e il pagamento delle strisce blu a raso fino al 18 aprile.