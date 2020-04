Coronavirus: stop "indefinito" al cantiere della Torino-Ceres

Il Coronavirus blocca e fa ritardare ulteriormente i lavori nel cantiere di corso Grosseto, così come la previsione di completamento della Torino- Ceres. Tra la fine del 2021 e il 2022 erano previsti collaudo e messa in esercizio della nuova tratta ferroviaria, che avrebbe dovuto collegare il capoluogo con Caselle.

Un progetto da oltre 150 milioni di euro della Regione Piemonte, sospeso dallo scorso 13 marzo a causa dell’emergenza sanitaria, come emerso oggi in Commissione. E le previsioni di ripartenza del cantiere, e del completamento, non sono al momento prevedibili. Scr Piemonte, che si occupa di realizzare l’infrastruttura, ha predisposto un presidio fisso diurno, con un addetto alla sorveglianza, per il Campo Base Cervit di via Brenta 23. Almeno due volte a settimana viene effettuato un sopralluogo presso tutte le aree di cantiere per mantenere le condizioni sicurezza: una ditta in sub-appalto si occupa della risoluzione di eventuali criticità.

A preoccupare, su tutti il capogruppo della lista Civica per Torino Francesco Tresso e la consigliera Federica Scanderebech, sono le tempistiche e le condizioni di ripartenza della Torino-Ceres. Per entrambi gli esponenti della minoranza la Città dovrà avere un ruolo da protagonista, studiando sin da ora come far ripartire i grossi cantieri del capoluogo. Un tema su cui, per l’assessore ai Trasporti Maria Lapietra, è chiamato a rispondere in prima battuta il Governo.

Scr ha comunque elaborato una serie di misure per contrastare il contagio da Coronavirus, da seguire quando riprenderanno i lavori. Dovranno essere limitati allo stretto indispensabile gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, così come verrà misurata la temperatura a tutto il personale prima di entrare nell’area: quest’ultimo dovrà poi sempre indossare mascherine ed altri dispositivi di protezione. Dovrà essere effettuata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dello spazio di lavoro. Come accade ora per i mercati, verranno contingentati gli accessi alle zone comuni, come mense e spogliatoi. Misure che potrebbero ulteriormente allungare i tempi di lavorazione, così come i costi.

Il consigliere del M5S Damiano Carretto ha poi sollevato il tema delle piste ciclabili: in commissione è stato annunciato che ne verranno realizzate di monodirezionali su corso Grosseto, via Ala di Stura e corso Venezia.