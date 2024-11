Moncalieri, una mostra per raccontare il legame tra la città e l'Arma

Una bella iniziativa che rafforza un legame storico tra la Città e l'Arma. Nell’ambito delle iniziative di “Castello Segreto”, l’Associazione Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri promuove, con il sostegno del Comune, un “Viaggio tra cimeli sabaudi e dei Carabinieri”: un percorso espositivo nuovo, volto a far scoprire sempre di più gli spazi unici del Castello e comunemente non accessibili per rivivere le tappe più significative della storia di Casa Savoia e dell’Arma.

Un viaggio dal 1800 ai giorni nostri

La mostra è realizzata grazie alla disponibilità di Vincenzo Panza e Fabrizio Bava che, con la loro “Collezione Sabauda”, hanno creato un suggestivo percorso espositivo per ripercorrere la storia sabauda e della Benemerita dalle origini fino alla nascita della Repubblica attraverso cimeli particolarmente significativi, evocativi del grande valore di eroici combattenti e del sentimento nazionale: dalle originali Regie Patenti del 1814 che segnano la nascita del Corpo dei Carabinieri Reali fino a una delle rarissime urne impiegate per la votazione al referendum del 1946 completa dei suoi sigilli originali.

Un ricco percorso emozionale

In questo ricco percorso emozionale ampio spazio è lasciato poi alle uniformi, che raccontano di Storia ma anche di storie, come quella appartenuta all’ultimo Comandante dei Corazzieri Reali, il Conte Giovanni Riario Sforza, da cui l’ultimo Re d’Italia, Umberto II, si congedò partendo per l’esilio. La mostra, grazie alla collaborazione con la direzione del Castello di Moncalieri, Residenze reali sabaude – Direzione regionale Musei nazionali Piemonte, è allestita negli spazi aulici della ex residenza reale oggi in uso all’Arma e in alcuni ambienti del percorso museale, cosa che permetterà per la prima volta di poter passare dal museo agli spazi Arma grazie a un unico percorso guidato.

Mostra visitabile dal 16 novembre al 4 gennaio

La mostra è accessibile al pubblico con visita guidata alle ore 10.30, 12, 14.30, 16.30 ogni sabato dal 16 novembre al 4 gennaio, oltre a domenica 17 novembre, al 5 e 6 gennaio 2025. Il percorso è solo parzialmente accessibile ai disabili motori.

Per ulteriori info scrivere a amicicastellomoncalieri@gmail.com

Biglietto unico € 5, Ridotto € 3 (Forze dell’Ordine, ANC, disabili, 10-18 anni), Gratuito (under 10)