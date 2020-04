Coronavirus, anche Nichelino decide la chiusura dei cimiteri

Alla fine ha dovuto adeguarsi anche Nichelino, che rispetto ai "cugini" di Moncalieri e ad altre realtà della cintura sud di Torino aveva scelto di tenere aperti i cimiteri cittadini.

Ma da oggi, 8 aprile, si è decisa la chiusura al pubblico dei camposanti della Città, in ottemperenza alla recente circolare del Ministero della Salute, come misura precauzionale per arginare la diffusione del coronavirus: gli assembramenti che si creano al cimitero, infatti, possono essere fonte di diffusione del virus.

"Il Comune di Nichelino in questi giorni ha cercato di manterli aperti con misure che garantissero il distanziamento di sicurezza, ma ora occorre applicare la direttiva restrittiva imposta dal Ministero", ha spiegato il sindaco Giampiero Tolardo.