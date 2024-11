In Barriera apre Arlette, una libreria là dove mancava: "Un bel segnale per il quartiere"

Barriera di Milano ha la sua libreria di quartiere, dal 27 novembre apre Arlette. Ad avviare questo nuovo progetto in Via Mercadante 28b è la 23enne Aurora Pinto. “Questo è il quartiere in cui sono cresciuta. Speriamo sia un modo per incentivare la lettura e la cultura in generale. Penso sia un bel segnale per Barriera” spiega la giovane, figlia di Rocco Pinto, proprietario della libreria Ponte sulla Dora, in via Pisa.

“Ci sarà buona parte della squadra della libreria di mio padre a darmi una mano, non sarò sola. Il nome l'ho scelto pensando alla mia regista preferita, Agnès Varda, il cui vero nome era appunto Arlette” spiega la 23enne, studentessa del Dams Torino.

“La nostra sarà una libreria generalista, ma porremo un’attenzione particolare sulla letteratura per ragazzi e bambini e sul cinema, la mia grande passione. Siamo in una buona posizione, nei pressi dell’ospedale Don Bosco e vicino a tante scuole”.

Tante le iniziative che animeranno la libreria dopo l’inaugurazione in programma domani, 27 novembre, dalle 17.30 alle 21. “Intendiamo dare visibilità a tutti quegli sguardi che spesso non sono stati considerati, diverse etnia e orientamenti, insomma a tutti. Organizzeremo eventi e gruppi di lettura per dare nuovo slancio alla cultura”.