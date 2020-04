Agricoltura, Cia Piemonte: "Accolta in Senato la nostra proposta sugli anticipi Pac alle aziende agricole"

"Accolta dal Senato la richiesta dell’anticipo Pac, fortemente sollecitata da Cia. L'emendamento approvato nella notte in Commissione Bilancio del Senato consente alle aziende agricole di ottenere in forma semplificata, già a partire dal mese prossimo e quindi prima della presentazione delle domande uniche, un'anticipazione degli aiuti diretti del primo pilastro della PAC, con fondi nazionali, in misura pari al 70% del valore dei titoli in portafoglio, calcolata sulla base dei dati in possesso della pubblica amministrazione, presenti nel fascicolo aziendale delle aziende agricole. L'emendamento imprime anche un'accelerazione all'erogazione delle risorse attese dalle aziende agricole. Viene concessa la possibilità di pagare gli aiuti in due fasi, di acconto e di saldo, consentendo così alle pubbliche amministrazioni che gestiscono gli aiuti di versare immediatamente gli acconti e di eseguire i controlli previsti al momento del pagamento dei saldi": ": così Gabriele Carenini, presidente di Cia Piemonte, sull'emendamento che concede liquidità alle imprese agricole, passato in Commissione Bilancio al Senato.