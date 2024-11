Moncalieri mette sul piatto oltre 60 mila euro per recuperare 12 alloggi popolari

L'emergenza casa è un tema sempre molto sentito e di stringente attualità a Moncalieri, come testimonia la recente vicenda di Carla, che rischia lo sfratto col figlio disabile. Ed allora il Comune di Moncalieri si appresta a mettere mano al portafoglio, per favorire la riqualificazione di dodici alloggi popolari, attualmente vuoti ed in attesa di opere di manutenzione.

Stanziati oltre 750 mila euro per Atc

Nell’ultima riunione della Giunta sono infatti stati stanziati 63 mila euro. “I fondi - ha spiegato l’assessore ai Servizi sociali Silvia Di Crescenzo - saranno girati ad Atc in modo che possa procedere con il loro recupero. Si tratta di interventi di manutenzione ordinaria quindi dovrebbero durare relativamente poco".

Finora assegnati solo 7 appartamenti

L'obiettivo è averli a disposizione entro l'inizio del 2025, in modo da procedere poi alla loro assegnazione. Una soluzione importante, ricordando che nei primi dieci mesi di quest'anno il Comune ha potuto assegnare solo sette appartamenti, tre dei quali riguardano il complesso Vitrotti di viale Stazione (destinato alle persone della terza età, ndr), ma le richieste arrivano anche e soprattutto da fasce più giovani.