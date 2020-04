Coronavirus, riaprono i mercati di Nichelino: si comincia mercoledì con quello di piazza San Quirico

A metà della scorsa settimana il sindaco Giampiero Tolardo aveva annunciato che non c'erano ancora le condizioni per riaprire i mercati a Nichelino. Ma negli ultimi giorni, grazie al calo dei contagi, si è deciso una prima riapertura.

Da dopodomani, mercoledì 22 aprile, ripartirà il mercato di piazza San Quirico, poi sarà la volta di quello di piazza Aldo Moro e quello della Coldiretti in piazza Di Vittorio: sarà permesso l'ingresso ai soli residenti di Nichelino. Per quello del sabato in via Primo Maggio bisognerà attendere ancora, vista la concomitanza della Festa del 25 aprile.

Saanno presenti sono 20 banchi alimentari, al fine di garantire le distanze tra le persone di almeno 1 metro, tra una fila e l'altra tra i 3.5 e i 4 metri, tra un banco e l'altro di circa 4 metri. Gli operatori del mercato saranno tenuti ad indossare mascherina e guanti. L'area mercatale verrà circoscritta e recintata, l'ingresso avverrà esclusivamente da Via San Quirico in quanto la polizia municipale ha richiesto di utilizzare un unico punto di ingresso e uscita in modo da garantire un maggior controllo.

Si comincia alle ore 8, con ultimo ingresso per i clienti alle 12,15. Sarà consentito fare la spesa a una sola persona per nucleo familiare, non sarà quindi permesso andare a fare la spesa in coppia, anche se con propri parenti.

Controlleranno che tutto si svolga senza le regole 2 vigili del mercato ed un volontario della Protezione Civile, che si occuperà di misurare la temperatura all’ingresso a tutti coloro che vorranno entrare. Si sono inoltre resi disponibili ad aiutare e saranno quindi presenti 20 volontari dei Comitati di Quartiere. A loro verrà garantita la copertura dell'assicurazione comunale e gli verranno forniti mascherina, guanti e pettorina di riconoscimento.

"Ringrazio l'Assessore al Commercio Giorgia Ruggiero e gli annonari per il lavoro svolto insieme a tutta l'Amministrazione che ha permesso di arrivare a riaprire, mantenendo gli standard di sicurezza necessari", ha detto il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo.