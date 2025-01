Pioggia di fiocchi azzurri sulla città. Torino abbraccia i suoi primi nati del 2025: sono Jason, Boran e Nicolò Filippo

Sant'Anna primo in Italia

L'ospedale ostetrico ginecologico Sant'Anna si conferma anche quest'anno tra i primi in Italia per numero di parti e di nascite. Durante il 2024 i parti nel presidio Sant'Anna sono stati oltre 5450 per 5613 nascite. La proporzione complessiva di tagli cesarei è del 31%, stabile rispetto agli anni precedenti. In quasi il 90% dei neonati da parto vaginale è stato effettuato il contatto pelle-pelle madre neonato, come raccomandato dall’OMS per favorire l’allattamento al seno. Nel 2023 i parti erano stati oltre 5630 per 5798 nascite.

I numeri del Mauriziano e degli ospedali della Asl Città di Torino

All'ospedale Mauriziano nel 2024 i parti sono stati 1199, mentre nel 2023 erano stati 1113.

Nel 2024 i nati negli Ospedali dell’ASL Città di Torino sono stati invece oltre duemila: 1231 all’Ospedale Maria Vittoria e 995 all’Ospedale Martini. Rispetto al 2023 le nascite sono aumentate, infatti erano state 1067 all’Ospedale Maria Vittoria e 928 all’Ospedale Martini.