A Torino la Macelleria Fabrizio Gisonni ha attivato un servizio di consegna a domicilio di carne di qualità

Il governo dopo aver dato il via libera alla “Fase 2” raccomanda comunque di limitare le uscite al minimo indispensabile. Per evitare il rischio di contagio nei mercati o nei supermercati, è possibile utilizzare la consegna a domicilio, in particolare per la carne.

Diverse macellerie offrono questo servizio in tutto il Paese e tra queste c'è quella di Fabrizio Gisonni che effettua a Torino e in cintura nord consegne a domicilio gratuite. Ordinare la carne da casa è molto semplice! Basta un ordine minimo di 30 €! Il servizio di Consegna carne a domicilio è attivo nei seguenti comuni: Torino, Mappano, Caselle, Savonera, Venaria, Borgaro, San Maurizio Canavese, Leinì, Lombardore, Volpiano, Settimo e San Mauro.

Vi basterà effettuare l’ordine al telefono o su WhatsApp e appena la spesa è pronta sarete contattati per concordare il ritiro. Il pagamento si può effettuare in contanti o con carta! Per la consegna della carne viene garantito il pieno rispetto della catena del freddo, con il mantenimento della temperatura tra 0° e 4°. I corrieri della Macelleria Fabrizio Gisonni effettuano la consegna della spesa dal martedì al sabato di mattina, pomeriggio e sera. L’orario viene concordato con l'azienda via WhatsApp o telefono al momento dell’ordine.

Sul catalogo prodotti potrete scegliere tra la carne di Fassona di pura razza piemontese certificata da Coalvi, le carni bianche scelte di suino, pollo, coniglio e tacchino, i preparati pronti da cuocere e molto altro ancora.