Energia nucleare, i giovani dicono sì. Raccolta firma di Azione davanti al Politecnico

Il numero è sorprendente, per un tema storicamente divisivo in Italia: in una settimana è mezza sono state raccolte oltre 70mila firme a favore del nucleare. Ma Azione non si ferma: oggi pomeriggio a Torino é stato organizzato un banchetto per le sottoscrizioni a sostegno della proposta sull’ introduzione del nucleare nel mix energetico italiano.

I giovani

Il luogo scelto per la mobilitazione non è casuale: piazzale Duca d'Aosta, davanti al Politecnico di Torino. L'appuntamento è organizzato da Azione Under 30 di Torino, ma la maggioranza dei firmatari della proposta di sì al nucleare sono millenials di sesso maschile. La conferma che il tema coinvolge ed è sostenuto dai giovani arriva anche dalla presenza al banchetto di "L'Avvocato dell'atomo", che con i suoi 350mila follower è la pagina più seguita per la divulgazione scientifica sul nucleare.

Un ragazzo di 15 anni decide di immortalare l'incontro con uno dei creatori digitali con una foto. "Noi - spiegano i giovani di Azione Under 30 - siamo studenti dell'Università di Torino: sosteniamo questa proposta perché è l'unico modo che abbiamo per sostenere la transizione energetica in modo credibile, non aleatorio". "Dal punto di vista ambientale - aggiungono - non è che produrre fotovoltaico e eolico siano meglio: non si ragiona mai sull'occupazione del suolo e il consumo dei metalli preziosi".

"Con il nucleare poi - hanno proseguito - la produzione energetica è più stabile. Paragonato al gas e carbone, il costo dell'uranio è meno vincolato alla situazione geopolitica di un paese perché ne serve meno per produrre energia".