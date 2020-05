Leone (Lega): "Con «Impresa sicura» rimborso spese per i DPI"

La Regione Piemonte promuove il bando «Impresa sicura» emesso da Invitalia, l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del ministero dell'Economia.

“Un contributo importante per gli imprenditori piemontesi, – sottolinea il Presidente della Terza Commissione di Palazzo Lascaris Claudio Leone – questa iniziativa consente alle aziende di chiedere il rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, finalizzati al contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica. Nelle prossime settimane tutti i settori e i comparti ripartiranno nella nostra Regione e farlo in sicurezza è un dovere a cui ottemperare”.

“Vogliamo aiutare gli operatori economici con ogni strumento possibile – conclude il Consigliere della Lega Salvini Piemonte Claudio Leone – e ricordiamo che la domanda va presentata entro 18 maggio in modalità telematica".

"Le imprese interessate possono inviare la prenotazione del rimborso dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 attraverso lo sportello informatico dedicato all’indirizzo /prenotazione.dpi.invitalia.it/ le attività per l’erogazione dei rimborsi saranno avviate subito dopo la conclusione della fase di compilazione e i versamenti arriveranno entro il mese di giugno”.