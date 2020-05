Weekend "Strade aperte" a Chieri: piano d'azione per la mobilità post Covid-19

“L’emergenza sanitaria Covid-19 ci costringe a ripensare la città, gli spazi e la mobilità urbana. Dobbiamo tradurre sacrifici imposti dal lockdown in un’opportunità per ripensare il nostro modo di vivere, di spostarci e di concepire gli spazi cittadini. Questo vuole essere “Strade Aperte Chieri”. Accelerare l’adozione di forme di mobilità sostenibile, ampliare gli spazi pedonali e ciclabili, garantire la sicurezza di chi si sposta a piedi, in bici, con e-bike, con forme di micromobilità e persone con disabili. Numerose città europee ed italiane hanno adottato una Rete di Mobilità d’Emergenza (RME), per dare vita a una ‘mobilità di transizione’. Per questo a Chieri abbiamo adottato il Piano d’azione per la mobilità urbana post COVID. Un Piano che si articola in cinque temi, cinque aree con interventi e azioni strategiche pensate per l’immediato, medio e lungo periodo”: lo annuncia il Sindaco di Chieri Alessandro SICCHIERO.

“Il Piano d’azione – spiega Alessandro SICCHIERO - prevede l’ampliamento degli spazi pedonali per garantire una maggiore sicurezza per i pedoni; l’istituzione di Zone 20 per garantire la convivenza tra auto, bici e pedoni; la possibilità per tutte le attività commerciali e artigianali di ampliare la propria superficie utilizzando lo spazio pubblico (quindi non solo dehors per bar e ristoranti, ma anche per gli altri commercianti e gli artigiani) perché la strada deve diventare un luogo di incontro; interventi nel centro storico per implementare la visibilità dei varchi di accesso alla Zona 30; la creazione di nuove corsie ciclabili e bike-lane”.

Infine, il 21 giugno verrà organizzato il “Weekend Strade Aperte”, un appuntamento che si intende replicare una volta al mese con il coinvolgimento di commercianti e residenti.