L'innovazione torinese e italiana in mostra a Rio De Janeiro con "Expo Excelência Tecnológia"



Nell’ambito della missione istituzionale in Brasile il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha partecipato, insieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al Console Generale d’Italia a Rio de Janeiro Massimiliano Iacchini, all’inaugurazione della mostra “Expo Excelência Tecnológica Italiana”, organizzata presso il Polo Culturale ItaliaNoRio.

L’esposizione, promossa dal Consolato Generale d’Italia, mette in risalto le eccellenze italiane nei settori della tecnologia, dell’ingegneria, dell’energia e della sostenibilità. Fino al 28 novembre saranno presentati modelli, prototipi, schermi interattivi e installazioni multimediali di aziende leader, tra cui Tim, Leonardo e la torinese Azimut, a testimonianza della capacità innovativa e creativa del sistema produttivo italiano.

“Le eccellenze tecnologiche del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Lo Russo – sono vere e proprie ambasciatrici dell’Italia nel mondo. Torino, Capitale Europea dell’Innovazione 2024, ha consolidato negli ultimi anni la propria credibilità internazionale grazie a un lavoro corale che ha coinvolto istituzioni, università, mondo della cultura e imprese di eccellenza in una strategia comune. Partecipare a contesti internazionali come questo significa valorizzare il nostro ecosistema innovativo, promuovere nuove sinergie e rafforzare le relazioni con altri centri di eccellenza globale”.