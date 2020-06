Collegno, il sindaco scopre rifiuti abbandonati: chiamate le guardie ecologiche

Rifiuti abbandonati in strada a Collegno. È quanto ha trovato il sindaco Francesco Casciano, che durante una passeggiata ha scorto al villaggio Leumann dei sacchetti buttati non nella spazzatura, ma abbandonati per strada.

Un reato ecologico che il primo cittadino collegnese ha deciso di non lasciare impunito. Scorgendo tra i rifiuti, infatti, Casciano è riuscito a risalire ai responsabili, grazie a dei documenti che hanno permesso di ricondurre all’identità del colpevole.

A quel punto il sindaco ha deciso di chiamare la guardia ecologica, che ha in seguito proceduto a stilare il verbale e fare la denuncia.