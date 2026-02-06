Paura nella serata di ieri: forte scossa di terremoto in Val di Lanzo (ma si è sentita anche in Valsusa)

Una scossa potente, di magnitudo 2.4 ed epicentro a 9 chilometri di profondità. E' stato il terremoto, ieri sera, lo scomodo compagno per un'area piuttosto vasta della provincia di Torino. L'allarme - subito rimbalzato anche sui social network - è scattato intorno alle 22. In tanti, intatti, hanno sentito un vero e proprio "boato" improvviso. Secondo gli esperti, l'origine sarebbe stato il Comune di Lemie, in val di Lanzo, ma gli effetti della scossa sono stati percepiti anche nella vicina val di Susa, soprattutto nella bassa valle (da Condove a Sant'Antonino, fino ad Avigliana) e in val Sangone (Giaveno, Coazze e così via).



