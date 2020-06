San Giovanni non fa il miracolo, Ascom Torino: "Bilancio negativo per tutte le nostre imprese, il web non sostituisce la festa"

Un San Giovanni insolito, condizionato dall'emergenza Covid che ancora non ci siamo lasciati alle spalle e che ha allargato ancora di più la forbice con la tradizione rispetto agli anni passati. I festeggiamenti del patrono di Torino non hanno fatto il miracolo e ai commercianti resta l'amaro in bocca.



La speranza, infatti, era di un risultato migliore. Soprattutto a circa un mese dall’inizio della Fase 3 e con forti cali dei fatturati anche del 50%. Le celebrazioni di mercoledì sera invece hanno evidenziato ancora una volta quanto sia difficile il ritorno alla normalità. "Non sono bastati gli appuntamenti del palinsesto virtuale dell’Amministrazione cittadina a colmare l’assenza dei torinesi e dei turisti né a mitigare gli effetti sui consumi della cassa integrazione e del prolungato periodo di smart working", dicono da Ascom Torino e provincia.