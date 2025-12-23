 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 23 dicembre 2025, 18:02

Il 13 gennaio sciopero e manifestazione per il futuro dei lavoratori di Konecta

La Città metropolitana annuncia la propria presenza alla mobilitazione

Città metropolitana annuncia la propria presenza alla mobilitazione

Città metropolitana annuncia la propria presenza alla mobilitazione

La Città metropolitana di Torino è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori di Konecta e delle Amministrazioni del territorio interessato da questa crisi occupazionale: Konecta ad inizio dicembre durante la presentazione del piano industriale aveva  manifestato l’intenzione di accorpare le sedi di Asti e Ivrea a Torino con il conseguente trasferimento forzato per oltre 1100 lavoratori, di cui 700 dalla sede di Ivrea.

L'impegno di Città metropolitana di Torino è stato ribadito oggi dalla consigliera metropolitana delegata allo sviluppo economico, Sonia Cambursano, intervenendo ad Ivrea nella sede delle Officine H alla riunione convocata dal sindaco di Ivrea, Matteo Chiantore, con le organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, insieme alle Rsu delle sedi di Asti, Ivrea e Torino ed i rappresentanti degli Enti pubblici e le istituzioni.

"I nostri Comuni - ha detto Cambursano - sono in prima linea, perché le ricadute sociali della perdita di lavoro rappresentano un problema enorme per il territorio. La nostra presenza martedì 13 gennaio - giorno di sciopero - alla manifestazione davanti al Consiglio regionale del Piemonte vuole rappresentare una vicinanza fisica e concreta a tutti i presìdi cosi come a tutti i tavoli di coordinamento interistituzionale".

"Ci dobbiamo interrogare come amministratori pubblici ed intervenire sul problema dei territori che si impoveriscono, valutare se e come si possano portare commesse come Amministrazioni locali, oltre ad avanzare forti richieste di investimenti per formare i lavoratori alle nuove tecnologie".

 

Redazione

