A Grugliasco per divertirsi a pattinare sul ghiaccio c'è tempo fino al 25 gennaio

A grande richiesta, la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita all’interno del Parco Culturale Le Serre, in Via Tiziano Lanza 31, sarà prorogata fino al 25 gennaio, in occasione della Festa di San Rocco.

Sono previsti anche alcuni eventi speciali e momenti di animazione pensati per rendere l’esperienza ancora più divertente per grandi e piccini.

Il primo appuntamento, "Ice teen party", è in programma sabato 27 dicembre, dalle 19.30. La serata, riservata ai giovani sopra i 14 anni, prevede un biglietto d’ingresso a 15 euro comprensivo di noleggio pattini, acqua, hot dog e patatine (informazioni al numero 380/9076657).

Sabato 17 gennaio, alle 17, si potrà assistere ad alcune esibizioni, individuali e di gruppo, delle giovani atlete della società di pattinaggio artistico su ghiaccio Artisticlub SportIncontro.

La programmazione di alcuni eventi è ancora in fase di definizione: troverete tutti gli aggiornamenti nella sezione "News & Eventi" del sito www.leserre.org e sulla pagina Facebook "Parco Le Serre".

La pista di pattinaggio è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19, il sabato dalle 14 alle 19 e la domenica dalle 10.30 alle 19. Il costo per l’ingresso, senza limite di orario, è di 8 euro, mentre chi non ha i propri pattini può noleggiarli a 2 euro.













