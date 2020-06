Torino in orbita: Thales Alenia Space costruirà due moduli per la stazione spaziale "per turisti"

Quando lo Spazio diventerà una meta per turisti, ci sarà un pezzo di Torino ad attenderli. Thales Alenia Space, l'azienda che ha il suo quartier generale in corso Marche e che nasce dalla joint Venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha infatti firmato un accordo con la Axiom Space di Houston, in Texas, per avviare lo sviluppo di due moduli pressurizzati per la prima Stazione Spaziale commerciale al mondo.



A gennaio di quest’anno, infatti, la NASA ha selezionato la proposta della società texana consentendo di collegare i moduli di Axiom a quelli della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) già a partire dalla seconda metà del 2024, creando così un nuovo “Axiom segment”, un’ area che amplierà il volume utilizzabile e abitabile dell'ISS. Quando l'ISS concluderà la sua vita operativa, il segmento Axiom si staccherà e opererà come stazione spaziale commerciale autonoma. I moduli del segmento Axiom saranno collegati al Nodo 2 della ISS, costruito (anche quest’ultimo) sempre da Thales Alenia Space.

Axiom Space metterà a disposizione di astronauti e anche di privati i trasferimenti ​​verso la ISS, fino a due all'anno, con il primo lancio previsto nell'ottobre 2021, mentre in parallelo continuerà lo sviluppo dei nuovi elementi della stazione commerciale.

Grazie al successo e all’esperienza nella realizzazione di moduli per la Stazione Spaziale Internazionale, Thales Alenia Space avrà la responsabilità di progettazione, sviluppo, assemblaggio e test della struttura primaria e del sistema di protezione da micro meteoriti e detriti sia per l’Axiom Node One (AxN1) sia per il Modulo Abitativo (AxH), i primi due elementi messi in orbita della stazione Axiom. I due moduli spaziali saranno consegnati nel sito di Axiom Space a Houston per l'integrazione e l'allestimento dei sistemi principali e la certificazione di volo prima dell’invio alla base di lancio.

“Grazie alla sua ineguagliabile competenza nella realizzazione di moduli pressurizzati, Thales Alenia Space è un partner insostituibile per tutte le missioni di esplorazione umana e dello spazio profondo - commenta Walter Cugno, vicepresidente Space ed Exploration di Thales Alenia Space -. Sono fiducioso che questa collaborazione con Axiom aprirà nuovi orizzonti rivoluzionando la presenza umana nell’orbita terrestre bassa".