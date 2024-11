Raccolta differenziata, a Nichelino si cambia dal 2025: arriva il porta a porta per plastica, acciaio e alluminio

Per risolvere l'annoso problema dei rifiuti, che in città da tempo segnali problemi e criticità, con il 2025 a Nichelino arriveranno importanti cambiamenti per la raccolta differenziata: da febbraio del prossimo anno, infatti, cambieranno infatti le modalità di recupero degli imballaggi in plastica, delle lattine e degli imballaggi in alluminio e acciaio.

L'iniziativa di Covar e Comune

L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Consorzio Covar14 e avverrà in modo graduale: a partire dai primi mesi del 2025 si inizierà con la rimozione dei cassonetti stradali per passare gradualmente alla raccolta porta a porta con sacchi trasparenti da 110 L (nel rispetto della Norma UNI 11686) esposti su strada secondo il calendario di raccolta. L'iniziativa è realizzata grazie al contributo di Corepla, consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica e RICREA, consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio.

Addio alle campane di vetro e plastica

Per il ritiro dei sacchi necessari per effettuare la raccolta, i cittadini intestatari TARI potranno presentare il tagliando contenuto nell’ecocalendario e la tessera sanitaria (utenze domestiche) o la tessera Covar Business (utenze non domestiche) presso le sedi indicate sull’ecocalendario.

Per i condomini e per le utenze non domestiche funzionerà in egual modo, salvo esigenze specifiche che verranno valutate caso per caso. Una novità che porterà quindi all'addio delle vecchie campane di vetro e plastica per la raccolta.

Incontri per spiegare le novità

Per informare i nichelinesi del cambio di servizio saranno numerosi gli appuntamenti dedicati all’iniziativa, momenti utili per fugare i numerosi dubbi legati o rispondere ad eventuali richieste. A partire da metà novembre verranno infatti promossi degli incontri pubblici che si terranno inizialmente nei diversi quartieri del Comune di Nichelino, secondo il seguente calendario:

Martedì 12 novembre alle ore 18,00 presso il quartiere Castello, via Azzolina n. 1, EX via Turati

Giovedì 14 novembre alle ore 18,00 presso il quartiere Oltrestazione, in Via Gozzano 29

Martedì 19 novembre alle ore 18,00 presso il quartiere Juvarra, in Via XXV Aprile 133

Giovedì 21 novembre alle ore 18,00 presso il quartiere Crociera Sangone, in Via Roma 17 A

Martedì 26 novembre alle ore 18,00 presso il quartiere Kennedy, in Piazza Madre Tersa di Calcutta (ospitati anche i cittadini del quartiere Bengasi)

Martedì 10 dicembre alle ore 18,00 presso il quartiere Boschetto, in Piazza Pertini

Verranno successivamente svolte molteplici azioni per fornire un supporto continuo e costante: punti informativi, formazione per ispettori ambientali, monitoraggi e sopralluoghi specifici.

Migliorare e ammodernare il servizio

La finalità della campagna e del cambio di servizio è duplice: migliorare la percentuale di raccolta differenziata del comune di Nichelino e ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.covar14.it