Psr, la Regione ha erogato il 95% dei contributi assegnati sulle misure a superficie

“Grazie ad un efficiente sistema organizzativo e di monitoraggio e alla proficua collaborazione tra gli uffici dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte e l’organismo pagatore Arpea, è stato raggiunto nel mese di giugno la performance del 95% per le misure a superficie del PSR, ovvero le misure agroambientali, del biologico e dell’indennità compensativa per la campagna 2019. - precisa l’assessore all’Agricoltura e Cibo, Marco Protopapa – Proprio durante i mesi dell’emergenza sanitaria è proseguito con efficacia il lavoro da parte dell’amministrazione regionale per garantire alle nostre aziende agricole la liquidità in tempo di crisi”.