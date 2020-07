Dentix Italia, Costanzo (M5S): "Ancora nessuna certezza: presentata un'interrogazione parlamentare"

“Riapriremo non appena finalizzata la messa in sicurezza degli ambulatori”: ecco cosa si trova ancora oggi affisso sulle vetrine degli studi Dentix Italia, la catena odontoiatrica presente su tutto il territorio nazionale, nonostante fortunatamente l’emergenza sanitaria sembri alle spalle. “Peccato - spiega Jessica Costanzo, parlamentare piemontese del M5S in Commissione Lavoro - che gli ambulatori non abbiano mai riaperto, che i pazienti non riescano più a mettersi in contatto con le cliniche e che molti di loro abbiano già pagato le cure attraverso finanziamenti. Il quadro è davvero allarmante, perché coinvolge pazienti, dipendenti e fornitori. A Settimo Torinese, ad esempio, i lavoratori sono preoccupati per il loro impiego: sono stati lasciati da settimane senza notizie certe su una possibile riapertura, nonostante la ripartenza di alcune aziende concorrenti. Anche dalla sede amministrativa di Milano tutto tace. Ricordiamo che sono oltre 60 gli studi dentistici aperti in tutta Italia e concentrati in 12 regioni, con oltre 400 lavoratori coinvolti”.