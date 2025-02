Moncalieri: da giugno al via i soggiorni marini per gli anziani

Siamo ancora in pieno inverno, ma Moncalieri guarda già alla stagione calda e inizia a mettere in moto la macchina organizzativa per i soggiorni marini dedicati alla terza età.

Le destinazioni

Per il primo turno la partenza è prevista domenica 1° giugno, con ritorno il 15. Sono 10 gli hotel disponibili nelle località di Cesenatico, San Mauro, Igea Marina, Rimini, Rivazzurra, Miramare e Pesaro. Le iscrizioni saranno aperte da martedì 11 fino a mercoledì 26 marzo per i cittadini dell'Unione dei Comuni: Moncalieri, Trofarello e La Loggia.

Tutto quello che c'è da sapere

L'iniziativa è riservata agli over 55 e il servizio prevede pensione completa, spiaggia, animazione, viaggio in autobus e assicurazione.

Si potrà prenotare online sul sito beta.italcamel.com oppure telefonicamente al numero 348.0007475. "Anche quest’anno il mare vi sta aspettando", ha dichiarato l'assessore Silvia Di Crescenzo, invitando tutte le persone interessate ad iniziare a programmare il loro viaggio.